Kayseri\'de Takla Atan Araç Beton Bloğa Çarptı

08.04.2026 04:09
Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil takla atarak beton bloğa çarptı, sürücü yaralandı.

KAYSERİ'de sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak bir sitenin girişindeki beton bloğa çarpan otomobil demir yığınına dönüştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi Seher Bulvarı'nda meydana geldi. C.K. idaresindeki 38 AKG 831 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak bir sitesinin girişindeki beton bloğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle sitenin girişi yıkıldı. Kazada demir yığınını haline dönüşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü C.K., ekiplerin müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Otomobil, Güvenlik, Kayseri, Güncel, Kaza, Son Dakika

Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu
Bahamalar’da köpek balıklarında uyuşturucu madde bulundu Bahamalar'da köpek balıklarında uyuşturucu madde bulundu

02:43
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı
İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı
02:10
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
02:08
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
01:36
Trump, İran’la iki haftalık ateşkesi kabul etti
Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti
00:19
Eskişehir’de Günyüzü Kaymakamı Kurt kaza geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
Eskişehir’de Günyüzü Kaymakamı Kurt kaza geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
00:16
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli’den ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli'den ilk açıklama
00:01
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
