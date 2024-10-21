Kayseri'de Tarihi Dokuya Dönüşüm

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarihi Kayseri Mahallesi dokusunun ortaya çıkarılması amacıyla başlatılan kentsel tasarım proje çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, kentin tarih ve kültür mirasını gün yüzüne çıkartıp yaşatarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla yapılan çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükkılıç, tarihi mahallenin dokusunun ortaya çıkarılması amacıyla başlatılan 1'inci etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından devam eden 2'nci etap kentsel tasarım proje çalışmalarını denetledi.

Büyükkılıç, incelemenin ardından çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

Amaçlarının kentin tarihi dokusuna uygun şekilde hayata geçirecek uygulamalara fırsat vermek olduğunu belirten Büyükkılıç, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nostaljik olarak da buralarda kalacağı ortamları sağlayacak gayretleri sürdürüyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Hem geçmişiyle hem mevcuduyla hem de geleceğe taşınma anlayışıyla şehrimizde her alanda biz varız." ifadelerini kullandı.