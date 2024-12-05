Kayseri'de Tefecilik Operasyonu: 1 Tutuklu

Güncel

Kayseri'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik suçuna karıştığı tespit edilen 2 şüpheliyi takibe aldı.

Elden ve hesaba para gönderme şeklinde faizle verdikleri borç karşılığında miktarı yazılmamış açık senet aldıkları, ödeme yapılmasına rağmen borcu devam ettirip tefecilik suçunu işledikleri öne sürülen F.Y. ve A.T, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada çok sayıda senet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.