Kayseri'de Tehlikeli Motosiklet Sürücüsüne Ceza

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Kayseri'de tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye 7 bin 819 lira idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyadaki "Motosiklet sürücüsünden trafikte tehlikeli hareket" paylaşımıyla ilgili çalışma sonucu söz konusu araç tespit edildi.

"Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan" motosiklet sürücüsüne 7 bin 819 lira idari para cezası uygulandı.