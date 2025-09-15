Kayseri'de Terör Operasyonları: 11 Gözaltı - Son Dakika
Kayseri'de Terör Operasyonları: 11 Gözaltı

15.09.2025 10:24
Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda 11 terör şüphelisi gözaltına alındı, yasal işlemler başlatıldı.

Kayseri'de bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda son bir haftada terör örgütlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda 11 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar hakkında yasal işlemler yapıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, kayseri, Güncel, Hukuk, Terör

