Kayseri'de bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda son bir haftada terör örgütlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda 11 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılar hakkında yasal işlemler yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Terör Operasyonları: 11 Gözaltı - Son Dakika
