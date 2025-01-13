Kayseri'de Ters Şeritte Giden Sürücüye Ceza

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Kayseri'de ters şeritten giden araç sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan "bir araç ters yönde ilerledi" başlıklı paylaşımla ilgili inceleme başlattı.

Ekipler, kimliği tespit edilen sürücüye 9 bin 267 lira ceza uyguladı.