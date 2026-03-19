Kayseri'de Tır Şoförü Yolda Ölü Bulundu

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tır şoförü, yol kenarında aracının yanında ölü bulundu.
Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde'de yol kenarındaki 34 DTB 082 plakalı tırın yanında yerde yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri, bu kişinin sürücü Ahmet A. olduğunu belirledi.
Yaşamını yitirdiği tespit edilen Ahmet A'nın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
