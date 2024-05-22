Kayseri'nin İncesu ilçesinde tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.
Sürücü bilgileri öğrenilemeyen 44 ACH 039 plakalı tırla 50 ADJ 649 plakalı hafif ticari araç Garipçe mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki Ş.D, A.Ö, F.Ç, N.B. ve E.D.İ. ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.???????
Son Dakika › Güncel › Kayseri İncesu'da Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı - Son Dakika
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