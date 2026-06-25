Kayseri'de Trafik Denetiminde 1058 Ceza - Son Dakika
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Kayseri'de Trafik Denetiminde 1058 Ceza

25.06.2026 22:39
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Kayseri'de son haftada yapılan trafik denetimlerinde 1058 sürücüye çeşitli suçlardan ceza kesildi.

KAYSERİ'de son 1 haftada yapılan trafik denetimleri sırasında kamu huzurunu bozan, kurallara uymayan ve evrakları eksik olduğu belirlenen bin 58 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kent genelinde kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son 1 haftada yapılan denetim ve ihbarlar sonucu bin 58 kişiye cezai işlem uygulandı. Bu kapsamda 12 sürücüye modifiyeli araç kullanmak, 5 kişiye abartı egzozla araç kullanmak, 104'üne sürücü belgesiz veya sürücü belgesi geçersiz araç kullanmak, 52 kişiye sürücü belgesi geçici veya daimi geri alındığı halde araç kullanmak, 4 sürücüye makas atmak, 228 kişiye kırmızı ışık ihlali, 68 sürücüye alkollü araç kullanmak, 4 kişiye alkolmetreye üflememek, 73 sürücüye ışık donanımı ihlali, 2 kişiye drift atmak, 148 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 358 kişiye de cep telefonu kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Kaynak: DHA

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