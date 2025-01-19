Kayseri'nin Develi ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
A.C.D. idaresindeki 38 GD 803 plakalı hafif ticari araç, Güneyaşağı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağılık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan yolcu A.Ö. ise hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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