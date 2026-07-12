Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Mahmut Polat (56) idaresindeki 66 DC 913 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolunun 52. kilometresindeki Avşarsöğütlü yol ayrımında, U.E'nin kullandığı 16 BJG 733 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Polat, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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