Kayseri'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

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Kayseri'de kamyonla çarpışan hafif ticari araçta bulunan biri öğretmen 2 kişi öldü, 3'ü öğretmen 4 kişi yaralandı.

A.Ö. idaresindeki 38 HP 824 plakalı kamyon, Kayseri- Ankara kara yolu Mahzemin Kavşağı'nda, Yahya Karaca'nın kullandığı 38 AIK 062 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hafif ticari araçta bulunan ve öğretmen olduğu öğrenilen Hasan Kale'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan öğretmenler O.M, C.Y. ve Ö.Ç. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Yahya Karaca da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada ölen Hasan Kale ile yaralı öğretmenlerin merkez Kocasinan ilçesine bağlı kırsal Mahzemin Mahallesi'nde bir okulda çalıştıkları öğrenildi.