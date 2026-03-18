Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.
M.D. idaresindeki 38 AEL 554 plakalı otomobil, Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı Bahariye Caddesi kavşağında, Y.A. yönetimindeki 51 EN 066 plakalı otomobille çarpıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçtaki yolculardan H.M, hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Trafik Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
