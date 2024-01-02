Kayseri\'de trafik kazasında aynı aileden 2\'si çocuk 4 kişi yaralandı

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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
M.A'nın kullandığı 38 MA 7419 plakalı otomobil, Osman Kavuncu Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen sürücü ile eşi ve 2 çocuğu yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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