Kayseri\'de Tramvayda Silahlı Yaralı

Kayseri'de silahla yaralandıktan sonra tramvaya binen kişi, durumunu fark eden yolcuların ihbarı üzerine hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İldem-Organize Sanayi yönünde ilerleyen tramvaya silahla yaralanmış halde binen H.E.A'yı gören yolcular durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine tramvayın durduğu Tuna durağına 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, H.E.A'yı silahla yaralayan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.