KAYSERİ'de il dışından kente trenle gelen ve 5 kilo 80 gram uyuşturucu ile yakalanan
P.K. (19) polis tarafından gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, P.K.'nın il dışından kente trenle uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan polis, trenden inen şüpheli P.K.'da 5 kilo 80 gram uyuşturucu ele geçirdi. P.K. gözaltına alındı
Son Dakika › Güncel › KAYSERİ'de Trenle Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo 80 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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