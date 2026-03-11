Kayseri'de Tüfekle Yaralama Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Tüfekle Yaralama Davası

11.03.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanık, adliye çıkışında şikayetçiye ateş açtı, masum bir kişi yaralandı. Müebbet hapis isteniyor.

KAYSERİ'de sanık olduğu duruşmaya katılmayıp, aynı dosyada şikayetçi olan Mustafa C.'yi (38) adliye çıkışı takip ederek tüfekle ateş eden ve bu sırada Şahin Y.'yi (59) yaralayan Mustafa K.'nin (38) müebbet hapis istemi ile yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Mustafa K., "İnternetten aldığım tüfekle 1 el ateş ettim. Başkasının yaralandığını karakolda öğrendim" dedi.

Olay, geçen yıl 4 Kasım'da saat 11.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Plevne Mahallesi 3540. Sokak'ta meydana geldi. Kayseri 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Silahla tehdit', 'Basit yaralama' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından görülen davanın sanığı olan Mustafa K., duruşmaya katılmadı. Şikayetçi Mustafa C. duruşma sonrası adliyeden ayrıldı. Bu sırada adliyenin önünde bekleyen Mustafa K., Mustafa C.'nin bulunduğu aracı takibe aldı. Durumu fark eden Mustafa C., aracından inip kaçmaya başladı. Mustafa K. de otomobilden inip Mustafa C.'ye tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada yoldan geçen Şahin Y'nin başına isabet etti. Yaralanan Şahin Y. hastaneye kaldırıldı. Şahin Y. tedavi sonrası taburcu olurken, olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan Mustafa K. tutuklandı.

DAVA BAŞLADI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Mustafa K. hakkında 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

'BANA SIKTI AMA SANA İSABET ETTİ'

Davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa K., Şahin Y. ve Mustafa C. katıldı. Sanık Mustafa K. savunmasında, "Otoparkın sağ tarafını kullanıp gitmesi gerekirken önüme kırdı. Ben daha önce iki sefer yaralandığım için panik atak hastalığı başladı. İnternetten aldığım tüfekle 1 el ateş ettim. Başkasının yaralandığını karakolda öğrendim" diye konuştu. Şahin Y. "Arabama binip, gaza basıp gidecektim. Bir patlama sesi geldi. Camdan dolayı yüzüm kanıyor sandım. Mustafa yanıma gelip, 'Bana sıktı ama sana isabet etti' dedi. Kafamın sol tarafında hala 5 saçma var" dedi. Sanığın asıl hedefinin kendisi olduğunu anlatan Mustafa C. ise "Ara yoldan arabası ile çıktı. Tüfeğini eline aldı, arabadan indi. Hemen kaçtım. İlk başta tüfeği tutukluluk yaptı. Aracıma isabet almadı. Daha sonra başka bir araca isabet ettiğini gördüm. Şikayetçiyim" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet ayrıca taraflar arasındaki mahkeme dosyalarının istenmesine ve olay sırasında yaralanan Şahin Y.'de kalıcı hasar olup olmadığına dair kati rapor aldırılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel, Masum, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Tüfekle Yaralama Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
“Kürtler tetikçi değildir“ diyen Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt "Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Yer: Rize Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
10:38
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 12:12:57. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Tüfekle Yaralama Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.