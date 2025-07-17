Kayseri'de uçağı andıran mimarisiyle dikkati çeken uzay ve havacılık lisesi tanıtıldı - Son Dakika
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Kayseri'de uçağı andıran mimarisiyle dikkati çeken uzay ve havacılık lisesi tanıtıldı

17.07.2025 14:35
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Kayseri'de uçağı andıran mimarisiyle dikkati çeken Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tanıtımı yapıldı.

Kayseri'de uçağı andıran mimarisiyle dikkati çeken Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tanıtımı yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin yanındaki alanda yapımı tamamlanan ve iç tefrişatı devam eden okul, kentteki gazetecilere tanıtıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, burada yaptığı konuşmada, lisenin 25 bin metrekarelik alana inşa edildiğini söyledi.

Liseye hayırsever Mehmet Altun'un isminin verildiğini belirten Palancıoğlu, Liselere Geçis Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla bu yıl ilk kez öğrenci alacak okulun hemen yanına yurt yapılacağını bildirdi.

Melikgazi Belediyesi olarak lisenin bütün projelerinin ve aşamalarının kendi ellerinden geçtiğini vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

" Türkiye'de 12 okul, Savunma Sanayii Başkanlığımızın himayesinde, desteğiyle inşallah yürüyecek. Bunu geçtiğimiz ay imzalanan Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili protokolde belirttiler. Bu okul da onlardan biri olacak. Dolayısıyla Savunma Sanayii Başkanlığımızın, TUSAŞ, TEI ve TOMTAŞ gibi savunma sanayisine iş yapan şirketlerin hem buraya destekleri olacak hem de mezun olmadan önce öğrencilerimiz oralarda staj yapacak ve istihdam oluşturacaklar. Melikgazi Belediyesi olarak Savunma Sanayii Başkanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızla protokol yaparak, bu lisenin sürdürülebilir olması, her türlü imkana kavuşması için maddi manevi her türlü desteği vereceğiz."

Bu liseye LGS sınavındaki en yüksek puanlı öğrencilerin girmesini amaçladıklarını anlatan Palancıoğlu, lisede ana dili İngilizce olan öğretmenlerin de ders vereceğini söyledi.

Palancıoğlu, peyzajla ilgili eksikliklerin en kısa zamanda tamamlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah okul açılmadan önce peyzajı bitmiş olacak. İnşallah yurt ve ortaokul inşaatına başlamış olacağız. Hangarlara TUSAŞ'tan kullanım dışı bırakılmış uçak, helikopter, İHA, SİHA için görüşme yaptık, onlar da gelecek. Bütün asfalt ve peyzaj çalışmaları bittikten sonra inşallah alet ve ekipmanı da getireceğiz. Okulumuzda 11 laboratuvar var. Bunların her biri model uçak, SİHA, İHA, robotik ve elektronik atölyeleri gibi havacılıkla ilgili kullanılan bütün alet ve aparatları içerecek."

"Öğrencilere burs vermeyi planlıyoruz"

Lisede 2 bölümün açılacağını anlatan Palancıoğlu, "2025-2026 eğitim öğretim döneminde 48 öğrenci burada eğitime başlayacak. Bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi aldıktan sonra gelecek sene eylülde de inşallah birinci sınıf eğitimlerine başlanacak." şeklinde konuştu.

Lisenin iş garantili olacağını vurgulayan Palancıoğlu, "TEI, TUSAŞ, Alp Havacılık, TOMTAŞ gibi havacılıkla ilgili alanlarda çok hızlı şekilde istihdam edilecekler. Dolayısıyla bu okul sadece sanayinin canlanmasını değil aynı zamanda da istihdamın önünü açacak." dedi.

Palancıoğlu, 11 atölyesi bulunan lisenin, uçağı andıran mimarisinin de Türkiye'de örnek olacağını söyledi.

Burada okuyan tüm öğrencilere burs vermeyi planladıklarını anlatan Palancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce biliyorsunuz kurulmuş olan vakıflar var. İnşallah burada eğitim alanlarının her birini TUSAŞ'a, TEI'ye, Alp Havacılık'a, TOMTAŞ'a zimmetleyeceğiz. Yani onların burslusu olacak. Ayda 2-3-4 bin lira da olsa bir şirket 3 öğrenciye, öbür şirket 2 öğrenciye, diğer şirket 5 öğrenciye burs verecek. Aynı zamanda da o öğrenciler onların stajyeri olacak. İlave eğitim desteği sağlayarak buraya nitelikli öğretmenleri getirmek istiyoruz. Hepsinden önemlisi mevcut öğretmenlerin haricinde TEI'den, TUSAŞ'tan ve farklı yerlerden sürekli eğitim desteği alacağız."

Lisenin inşaat maliyetinin 75 milyon lirayı geçtiğini bildiren Palancıoğlu, konuşmasının ardından basın mensuplarına okulu tanıttı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mehmet Altun, Teknoloji, Havacılık, kayseri, Güncel, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de uçağı andıran mimarisiyle dikkati çeken uzay ve havacılık lisesi tanıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de uçağı andıran mimarisiyle dikkati çeken uzay ve havacılık lisesi tanıtıldı - Son Dakika
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