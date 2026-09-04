Üvey Babanın Ölümünde Üvey Oğul Tutuklandı - Son Dakika
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Üvey Babanın Ölümünde Üvey Oğul Tutuklandı

Üvey Babanın Ölümünde Üvey Oğul Tutuklandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 16 yaşındaki V.E., üvey babası M.T.'yi (47) bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan M.T., kaldırıldığı hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli V.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde V.E.'nin (16), bıçakla yaraladığı üvey babası M.T. (47) hayatını kaybetti.

Olay, 2 Eylül'de saat 21.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sami Akbulut Caddesi'nde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu V.E. ile üvey babası M.T. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada V.E. yanında bulunan bıçakla üvey babasını yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı M.T., hastaneye kaldırıldı. Şüpheli V.E. ise gözaltına alındı.

Ağır yaralanan üvey baba, doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. M.T.'nin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltındaki V.E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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