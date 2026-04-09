Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarını yakalamaya yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda M.K'ye ait adrese operasyon düzenleyen ekipler, 330 gram kubar esrar, 8 kök kenevir bitkisi, 1 iklimlendirme çadırı ve 1 aydınlatma sistemi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
