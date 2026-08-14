Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Kayseri'nin Develi ilçesinde yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu ele geçirildi.
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Develi ilçesinde şüpheli E.D. ve C.K'nin adresinde ve aracında arama yapıldı.
Aramada 52 kök kenevir bitkisi, 20 gram kenevir tohumu, 2 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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