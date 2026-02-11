Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli 1 kilo 200 gram uyuşturucuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda iki ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 1 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Olaya ilişkin "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan Ü.A. (68), Ö.Y. (29) ve A.Y'nin (26) emniyetteki işlemleri sürüyor.