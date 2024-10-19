Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, H.G.D (22), K.Y (19), F.D (20), H.K. (42) ve Y.Y. (44) gözaltına alındı, 10 parça halinde 88,1 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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