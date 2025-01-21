Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda F.T, T.B, A.Y, H.O. ve İ.T. yakalandı, 2 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, operasyonda "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. de yakalandı.