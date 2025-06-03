Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 670 Gram Ele Geçirildi

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, 670 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Narkotik arama köpeği Eta'nın da katıldığı operasyonda, 670 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Ekipler tarafından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan M.M, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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