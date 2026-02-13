Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

13.02.2026 12:31
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kg uyuşturucu ve 9 şüpheli yakalandı, bir polis yaralandı.

Kayseri'de organize suç örgütlerine yönelik operasyonda yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yapılan teknik-fiziki takip ve dinleme sonucu tespit edilen adreslere 20 ekip, 210 personel ve özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 zanlı yakalandı, bir şüphelinin açtığı ateş sonucu ayağından hafif yaralanan özel harekat polisi tedavi altına alındı.

Operasyonda yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu madde, 112 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 4 tabanca, 1 tüfek, 3 bin 282 fişek ve çeşitli miktarlarda çek, senet ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

