Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 364 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Kocasinan ilçesinde 2 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 360 gram kubar esrar, 4 gram kokain ve bir tabanca şarjörüyle 35 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.M. ve Ş.M. hakkında adli işlem başlatıldı.