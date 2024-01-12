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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonunda 19 Tutuklama - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonunda 19 Tutuklama

Kayseri'de son 3 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda metamfetamin, esrar, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 26 şüpheliden 19'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 5 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonunda 19 Tutuklama
12.01.2024 - 15:08,  Güncelleme: 15:11
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KAYSERİ'de, son 3 günde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda, gözaltına alınan 26 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında çeşitli adreslere operasyon gerçekleştirdi. Ekipler tarafından son 3 günde düzenlenen operasyonlarda 26 kişi yakalandı. Adreslerdeki aramalarda 278,5 gram metamfetamin, 1 kilo 878 gram esrar, 1 hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 26 şüpheliden 19'u emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonunda 19 Tutuklama - Son Dakika
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