Kayseri'de Uyuşturucu Rehabilitasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucu Rehabilitasyon Merkezi Açıldı

Kayseri'de Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi, Mart'ta hastaları almaya başlayacak.

29.01.2025 17:46
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte yapımı tamamlanan Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezine ilişkin, "Bağımlılar 6 ay boyunca tedavi görecekler. Buranın tüm işletimini Yeşilay üstlendi. Mart ayında hastalarımızı almaya başlayacağız. Buradan bir kişi bile tedavi olup çıkarsa kendimizi bahtiyar sayacağız." dedi.

Çiçek, İncesu ilçesinde Valilik koordinesinde hayırseverlerce 200 dönümlük alana yaptırılan Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezinin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla 2,5 kat fazla operasyon düzenlediklerini söyledi.

İki ay önce 38 kilogram metamfetamin yakaladıklarını, bu sabah 2 bin 189 sentetik uyuşturucu ele geçirdiklerini anlatan Çiçek, uyuşturucuyla mücadelenin sadece polisiye tedbirlerle baş edilecek bir konu olmadığını vurguladı.

Çiçek, uyuşturucuyla mücadelede topyekün seferberliğin önemine dikkati çekerek, "Uyuşturucuyla ilgili yapmamız gerekenlerden biri önleyici hizmet. Uyuşturucuya gençlerimizin hiç başlamamasını sağlayacak çalışmalar yapmamız gerekiyor. İçişleri Bakanlığının yaptığı araştırmalar şunu gösteriyor, metruk binalarda uyuşturucu kullanımı çok olur sanıyoruz ama yüzde 70 oranında uyuşturucu kullanımının evlerde olduğunu gösteriyor araştırmalar. Hemen yanı başımızda, bazen gözümün önünde gençler gitmekte. Bu kapsamda Kayseri'de ERVA Spor Okulları projesini hayata geçirdik. 47 ERVA Spor Okuluna, 12 bin lisanslı sporcuya ulaştık. Lisanslı sporcu sayısında Türkiye'de ilk 5'e girdik." diye konuştu.

"Kurtarılamayan her çocuk beraberinde 10 kişiyi daha götürüyor"

Kentte uyuşturucuyla mücadele için hem operasyon sayılarını artırdıklarını hem de kamera sistemine önem verdiklerini belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Kamera sistemini 4 kat artırmamız, izlenmeyen bir alanın kalmamış olması bizim uyuşturucuyla mücadelede gücümüzü artırdı. Vatandaşlarımızdan da ciddi destek alıyoruz. Basın bu konuda yaptığı haberlerle bize destek oluyor. Bütün bu çalışmalarımıza rağmen bu illete bulaşmış gençlerimizi yok sayamazdık. Ateş düştüğü yeri yakmamalıydı. Araştırmalar şunu gösteriyor, kurtarılamayan her çocuk beraberinde 10 kişiyi daha götürüyor. Dolayısıyla böyle bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezini yapıp sadece Kayseri'ye değil tüm bölgeye hizmet etmesi için 15 ay önce söz verdik. Rehabilitasyon merkezi yaklaşık 280 milyon TL'ye mal oldu. Kayseri'nin hayırseverleri bize inandı, güvendi. 15 ay sonra Türkiye'nin en büyük, en donanımlı ve en planlı rehabilitasyon merkezini tanıtmanın gururunu yaşıyoruz. Burada Türkiye'de ilk olarak kızlar ve erkekler olacak. 6 ay boyunca tedavi görecekler. Buranın tüm işletimini Yeşilay üstlendi. Mart ayında hastalarımızı almaya başlayacağız. Buradan bir kişi bile tedavi olup çıkarsa kendimizi bahtiyar sayacağız."

Çiçek, merkezde müzik, seramik, teknik eğitim, resim, ahşap, dikiş, kuaför atölyesi, sera alanı, voleybol, basketbol sahası gibi alanlar olacağını dile getirdi.

Türkiye'deki 3. merkez

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi ise bağımlıların Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) başvuracaklarını, tek şartlarının YEDAM ya da AMATEM'de tedavi görerek 21 günlük remisyon (maddeden uzak kalma) sürecinin tamamlanması olduğunu belirtti.

Rehabilitasyon merkezinin Türkiye'deki üçüncü merkez olacağı bilgisini paylaşan Çifçi, şöyle devam etti:

"Daha önce Bursa ve Diyarbakır'da kurulmuştu. Bağımlılıkla mücadelede birçok yöntem var ancak bizim milletimize, ülkemize, milli duruşumuza bağlı bir tedavi sistemimizin olması gerekiyordu. Dünya çapında yapılan araştırmalar sonucunda buradaki rehabilitasyon merkezimizde vereceğimiz tedavi modelinin ülkemize, milletimize en faydalı model olacağı kanaatine varıldı. Birçok klinik var, özel destek veren yerler var, farklı farklı metotlar kullanılıyor ama biz bunun psikolojik bir sorun olduğunu biliyoruz. Yeşilay gönüllüğünün verdiği destekle burada tamamen psikolojik olarak bu bağımlılıktan arındırılacakları bir model geliştirdik. Bu 40 kişilik bir tedavi modeli olarak planlandı, bu sayı artabilir. Bireyler buraya geldiklerinde günlük hayatlarına devam edecekler. Sadece o bağımlı oldukları çevreden uzak tutacağız."

Konuşmaların ardından Vali Çiçek ve gazeteciler binayı gezdi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Gökmen Çiçek, kayseri, Güncel, Sağlık, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Uyuşturucu Rehabilitasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika

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