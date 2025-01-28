Kayseri'de Uyuşturucu Rehabilitasyon Merkezi Açılıyor - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucu Rehabilitasyon Merkezi Açılıyor

Kayseri\'de Uyuşturucu Rehabilitasyon Merkezi Açılıyor

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, hayırsever destekleriyle inşa edilen rehabilitasyon merkezi ramazan ayı itibarıyla hizmete girecek.

28.01.2025 13:49
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Kayseri'nin İncesu ilçesinde Valilik koordinesinde hayırseverlerce 200 dönümlük alana yaptırılan Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi, ramazan ayında hizmet vermeye başlayacak.

Saraycık Mahallesi'nde 2023'te temeli atılan ve 280 milyon liraya mal edilen merkezde, 40 oda, futbol, basketbol ve voleybol gibi spor alanları, sanat atölyeleri ve konferans salonları bulunuyor.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AA muhabirine, kent genelinde yürüttükleri tüm uğraşlara rağmen bir şekilde uyuşturucuya bulaşan kişiler olduğunu söyledi.

Bunların da kendi çocukları olduğunu belirten Çiçek, "Bunları da yalnız bırakamayız. Bunun için de Türkiye'nin en donanımlı, en planlı ve en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezini Kayseri'de hayırseverlerimizin desteğiyle yaptık. Bugün itibarıyla tamamlanmış olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Kadın ve erkek uyuşturucu bağımlılarına hizmet verecek çift taraflı uyuşturucu rehabilitasyon merkezimiz var. Sadece Kayseri'ye değil, bütün bölgeye hizmet edecek." diye konuştu.

"Midelerinde sayısız hap getirmeye çalışıyorlar"

Çiçek, sokakta yürüdüğünde bazen annelerin kendisine serzenişleri olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Aileler, 'Sayın Valim, sen hiç evladı ölsün diyen bir anne gördün mü?' diyorlardı. 'Görmedim.' dediğimde, 'İşte ben ediyorum Sayın Valim. Oğlum uyuşturucu parası için bana şiddet uyguluyor. Ne olur, oğlumu tedavi ettir.' diyenler vardı. Şimdi heyecanla o gençlerimizi de kurtaracağız. Bazen uyuşturucu rehabilitasyon merkezini yaptığımızın haberini paylaştığımda, 'Sayın Valim bunu yapacağınıza uyuşturucuyu önlesenize. Bunu yapacağınıza uyuşturucu satanları yakalasanıza. Niye bu kadar masraf edip de bu hastaneyi yapıyorsunuz?' diyenler de oluyordu. Ancak samimiyetle söylüyorum, uyuşturucuya karşı çok büyük mücadele veriyoruz. Her yerde, gece gündüz emniyetimiz çalışıyor. Sokaklardayız, parklardayız, onların aldıkları nefese kadar takip ediyoruz. Birçok yol deniyorlar. Kombinin içerisinde ilimize uyuşturucu getirmeye çalışıyorlar. Eşyaların içerisine getirmeye çalışıyorlar. Geçen gün yakaladığımız bir uyuşturucuya çok şaşırdım. Midelerinde sayısız hap getirmeye çalışıyorlar. Oralara kadar takip ediyoruz."

"Kayseri'de uyuşturucuya giden yolları da kapatacağız"

Tamamı hayırseverlerin desteğiyle 280 milyon liraya mal edilen rehabilitasyon hastanesini tamamladıklarını anlatan Çiçek, burada çalışacak 40 kişiden 25'inin işe başladığını söyledi.

Vali Çiçek, ramazan ayı itibarıyla, yani 1,5 ay sonra merkezde tedavilerin başlayacağını belirterek, "Hem kız hem erkek çocuklarımız tedavi görmeye başlayacak. Bir çocuğumuzu bile kurtarsak başarı sayacağız ama Allah'ın izniyle çok daha fazlasını kurtaracağız orada. Kayseri'de uyuşturucuya giden yolları da kapatacağız." dedi.

Hastanede aynı anda 60 kişinin tedavi görebileceğini vurgulayan Çiçek, merkezde marangozhaneler, sera, müzik ve sanat atölyeleri, konferans salonları, basketbol, futbol ve voleybol sahaları da bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Uyuşturucu Rehabilitasyon Merkezi Açılıyor - Son Dakika

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