Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Cezası

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Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, hapis ve adli para cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar H.T ve M.F.Ç. ile tutuksuz sanık G.G. ve avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek tutuklu sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını, tutuksuz sanık G.G'nin ise beraatını talep etti.

Mahkeme başkanı tarafından son sözleri sorulan H.T. ve M.F. Ç. suçlamaları reddederek, beraatlarını istedi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan H.T'ye 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 400 lira adli para cezası, M.F. Ç'ye de 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanık G.G'nin ise beraatine hükmetti.