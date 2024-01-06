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KAYSERİ'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 8 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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KAYSERİ'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 8 Hükümlü Yakalandı

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 8'i hükümlü 10 kişi, polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Aralarında 'uyuşturucu ticareti yapma ve bulundurma' suçlarından haklarında 14 yıl 9 ay 22 gün ile 10 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 8 hükümlü ile aranan 2 kişi yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, 2 şüpheli polis merkezine götürüldü.

KAYSERİ\'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 8 Hükümlü Yakalandı
06.01.2024 - 17:05,
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KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 8'i hükümlü 10 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Aralarında 'uyuşturucu ticareti yapma ve bulundurma' suçlarından haklarında 14 yıl 9 ay 22 gün ile 10 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 8 hükümlü ile aranan 2 kişi yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, 2 şüpheli polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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