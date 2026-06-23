Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, jandarma ekipleri uyuşturucu ve kaçak tütün ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yol uygulaması yaparak, durdukları araçlarda arama yaptı.
Aramalarda, bir otomobil ve tırda 5 gram sentetik uyuşturucu, 200 kilogram tütün ve 450 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de uyuşturucu ve kaçak tütün yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?