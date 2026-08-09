Kayseri'de Yağma ve Cinayet Zanlıları Tutuklandı

Kayseri'de "yağma" ve "kasten öldürme" olayına karıştıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince, Sahabiye Mahallesi'nde meydana gelen "yağma" ve "kasten öldürme" olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, yapılan incelemelerde, kimlikleri tespit edilen E.T. (18) ve B.K. (18) saklandıkları adreste gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen biber gazı ve bıçak ile gasbedilen cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.