Kayseri\'de yakınlarının polise bildirdiği 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Kayseri'de yakınlarının polise bildirdiği 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu. Yakınlarının polise bildirmesi üzerine adrese giden ekipler kişinin hayatını kaybettiğini belirledi; cenaze Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan İ.S'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin evde hareketsiz halde bulduğu İ.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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