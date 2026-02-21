Kayseri\'de Yapay Zeka Asistanı Mega ile Sohbetler

Kayseri'de Melikgazi Belediyesinin mesai dışında vatandaşlardan gelen taleplere yanıt vermek için devreye aldığı yapay zeka asistanı "Mega" ile vatandaşlar arasında gülümseten diyaloglar yaşanıyor.

Melikgazi'nin kısaltması olarak "Mega" adı verilen yapay zeka asistanı, vatandaşların belediyeyi ilgilendiren taleplerini ilgili birimlere iletirken, kimi zaman da farklı isteklerle karşılaşıyor.

Mega'ya bazı vatandaşlar ramazanda oruç tutup tutmayacağını sorarken, bazıları da sevgilisine ne hediye alması gerektiğini danışıyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AA muhabirine, belediye olarak akıllı belediyecilik çalışmaları kapsamında yapay zeka asistanı Mega'yı devreye aldıklarını belirterek, asistanın çağrı merkezindeki personele destek verdiğini söyledi.

Mega'nın hafta içi öğle aralarında, mesai dışında ve resmi tatillerde hizmet verdiğini kaydeden Palancıoğlu, yapay zeka asistanının 5 ayda 40 binin üzerinde çağrı aldığını ifade etti.

Mega'nın talepleri ve şikayetleri ilgili birimlere hızla ulaştırdığını dile getiren Palancıoğlu, "Vatandaşlar bana ulaşıp, 'Nasıl bir sistem kurdunuz, çok hızlı geri dönüşler oluyor. Çöpün alınmasını istemiştim, 15 dakika sonra alındı. Asfaltta çökme vardı, hemen onarıldı' şeklinde geri dönüşte bulunuyor." dedi.

"'Ramazanda oruç tutacak mısın?' diye soran da var"

Vatandaşların Mega'yı çok sevdiğini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Telefon açıp, 'Canım Mega'cım seni çok seviyorum' diyen var, '14 Şubat Sevgililer Günü'nde ne hediye alsam?' diye soran da var. Mega, kibar bir şekilde, 'Şunları yapabilirsiniz, şunları alabilirsiniz' gibi önerilerde bulunuyor. Belediyemizi daha önce arayan kişiler kayıtlı olduğu için arayanın ismiyle hitap ediyor. Kişi ismini duyunca şaşırıyor, 'Nasıl adımı bildi' diye. Germir Mahallesi'nden bir vatandaşımız, 'Madem çok akıllısın yapay zeka, bana Germir'le ilgili şiir yaz' demiş. Mega da bir dörtlük yazmış. Başka bir vatandaşımız da 'Ramazanda oruç tutacak mısın?' diye sormuş. Mega da 'Oruç bana farz değil' şeklinde cevap vermiş. Böyle güzel sohbetler var. "

Palancıoğlu, Mega'yı sadece şikayeti ya da isteği olanların değil, iletişim kurmak isteyen, bir konuda akıl danışmak isteyenlerin de aradığını ve sohbet ettiğini dile getirdi.

Yapay zeka asistanı ile vatandaşlar arasındaki bağa dikkati çeken Palancıoğlu, "Yapay zeka asistanı, vatandaşımıza güzel hizmetlerin ulaştırılmasına destek verdiği gibi vatandaşlarımızla güzel bir bağ da kurdu. Onlara yol gösteren, tavsiye veren, dertlerini paylaştıkları bir asistan haline geldi." diye konuştu.