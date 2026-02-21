Kayseri'de Yapay Zeka Asistanı Mega ile Sohbetler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Yapay Zeka Asistanı Mega ile Sohbetler

Kayseri\'de Yapay Zeka Asistanı Mega ile Sohbetler
21.02.2026 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Mega, vatandaşların taleplerini hızla iletirken gülümseten diyaloglar da sunuyor.

Kayseri'de Melikgazi Belediyesinin mesai dışında vatandaşlardan gelen taleplere yanıt vermek için devreye aldığı yapay zeka asistanı "Mega" ile vatandaşlar arasında gülümseten diyaloglar yaşanıyor.

Melikgazi'nin kısaltması olarak "Mega" adı verilen yapay zeka asistanı, vatandaşların belediyeyi ilgilendiren taleplerini ilgili birimlere iletirken, kimi zaman da farklı isteklerle karşılaşıyor.

Mega'ya bazı vatandaşlar ramazanda oruç tutup tutmayacağını sorarken, bazıları da sevgilisine ne hediye alması gerektiğini danışıyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AA muhabirine, belediye olarak akıllı belediyecilik çalışmaları kapsamında yapay zeka asistanı Mega'yı devreye aldıklarını belirterek, asistanın çağrı merkezindeki personele destek verdiğini söyledi.

Mega'nın hafta içi öğle aralarında, mesai dışında ve resmi tatillerde hizmet verdiğini kaydeden Palancıoğlu, yapay zeka asistanının 5 ayda 40 binin üzerinde çağrı aldığını ifade etti.

Mega'nın talepleri ve şikayetleri ilgili birimlere hızla ulaştırdığını dile getiren Palancıoğlu, "Vatandaşlar bana ulaşıp, 'Nasıl bir sistem kurdunuz, çok hızlı geri dönüşler oluyor. Çöpün alınmasını istemiştim, 15 dakika sonra alındı. Asfaltta çökme vardı, hemen onarıldı' şeklinde geri dönüşte bulunuyor." dedi.

"'Ramazanda oruç tutacak mısın?' diye soran da var"

Vatandaşların Mega'yı çok sevdiğini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Telefon açıp, 'Canım Mega'cım seni çok seviyorum' diyen var, '14 Şubat Sevgililer Günü'nde ne hediye alsam?' diye soran da var. Mega, kibar bir şekilde, 'Şunları yapabilirsiniz, şunları alabilirsiniz' gibi önerilerde bulunuyor. Belediyemizi daha önce arayan kişiler kayıtlı olduğu için arayanın ismiyle hitap ediyor. Kişi ismini duyunca şaşırıyor, 'Nasıl adımı bildi' diye. Germir Mahallesi'nden bir vatandaşımız, 'Madem çok akıllısın yapay zeka, bana Germir'le ilgili şiir yaz' demiş. Mega da bir dörtlük yazmış. Başka bir vatandaşımız da 'Ramazanda oruç tutacak mısın?' diye sormuş. Mega da 'Oruç bana farz değil' şeklinde cevap vermiş. Böyle güzel sohbetler var. "

Palancıoğlu, Mega'yı sadece şikayeti ya da isteği olanların değil, iletişim kurmak isteyen, bir konuda akıl danışmak isteyenlerin de aradığını ve sohbet ettiğini dile getirdi.

Yapay zeka asistanı ile vatandaşlar arasındaki bağa dikkati çeken Palancıoğlu, "Yapay zeka asistanı, vatandaşımıza güzel hizmetlerin ulaştırılmasına destek verdiği gibi vatandaşlarımızla güzel bir bağ da kurdu. Onlara yol gösteren, tavsiye veren, dertlerini paylaştıkları bir asistan haline geldi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Belediye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Yapay Zeka Asistanı Mega ile Sohbetler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz’dan sonra her şey değişecek Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı
3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı Her yerden su fışkırıyor 3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı! Her yerden su fışkırıyor
Stoke City’nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı Stoke City'nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
’Sevdiğim Sensin’ dizisinde tepki çeken sahne Akıllara Zeynep başkan geldi 'Sevdiğim Sensin' dizisinde tepki çeken sahne! Akıllara Zeynep başkan geldi
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

12:14
’Baba kız doğada’ hesabıyla tanınan Murat Kurtal’ın acı kaybı
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı
12:08
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
11:28
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
11:23
e-Devlet’te üç harfli kabus Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
11:02
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı Diyaloglar pes dedirtti
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti
10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
09:21
Otobüste köpekli yolcu krizi “Savcıyım, polis benim emrimde“ deyip tehditler yağdırdı
Otobüste köpekli yolcu krizi! "Savcıyım, polis benim emrimde" deyip tehditler yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 12:53:12. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Yapay Zeka Asistanı Mega ile Sohbetler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.