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Kayseri'de yaralı bulunan kerkenez ile leylek tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Develi ve Sarız ilçelerinde iki vatandaş, arazide uçma güçlüğü çeken kerkenez ve leylek buldu.

İhbar üzerine görevlilerce teslim alınan yaralı kuşlar, Sultan Sazlığı Milli Parkı Kuş Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Kerkenez ve leylek, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak.