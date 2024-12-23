Kayseri\'de Yasa Dışı Avcılara İşlem

Güncel

Kayseri'de yasa dışı av yaptıkları tespit edilen 4 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pınarbaşı, Develi ve Sarıoğlan ilçelerindeki av koruma kontrolleri sırasında yasa dışı av yapan 4 kişi tespit edildi.

Ekipler, yasa dışı avlanan 4 kişiye idari işlem düzenlendi.