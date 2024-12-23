Kayseri'de yasa dışı av yaptıkları tespit edilen 4 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pınarbaşı, Develi ve Sarıoğlan ilçelerindeki av koruma kontrolleri sırasında yasa dışı av yapan 4 kişi tespit edildi.
Ekipler, yasa dışı avlanan 4 kişiye idari işlem düzenlendi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Yasa Dışı Avcılara İşlem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?