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KAYSERİ'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 tutuklama - Son Dakika
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KAYSERİ'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 tutuklama

KAYSERİ'de yasa dışı bahis oynayıp, 223 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle, 2 gün önce operasyonla gözaltına alınan 27 şüpheliden 13'ü tutuklandı,14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYSERİ\'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 tutuklama
26.01.2024 - 22:49,
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KAYSERİ'de yasa dışı bahis oynayıp, 223 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle, 2 gün önce operasyonla gözaltına alınan 27 şüpheliden 13'ü tutuklandı,14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 5 ay süren teknik takip sonucu şüphelilerin ücret karşılığı anlaştıkları işsiz kişiler adına bankalardan hesap açtırdıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca bu kişiler üzerine GSM hattı çıkarttıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu kişilerin hesap bilgileri üzerinden bahis oynadıkları ve bu yöntemle son 9 ayda 223 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirtildi. Bu bilgiler ışığında yasa dışı bahis oynadığı belirlenen 27 kişi, polisin operasyonu ile 2 gün önce yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, banka ve kredi kartı, GSM sim kartları, ruhsatsız av tüfeği ve bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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