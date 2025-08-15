Kayseri'de Yeni Bağlantı Yolu Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erkilet Bulvarı'ndan Sancaktepe Mahallesi'ne bağlantı sağlayan 30 metrelik yeni yolu tamamlayarak hizmete açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 2 milyon 40 bin lira maliyetle hayata geçirilen yol çalışmasıyla, bölgedeki trafik akışının hızlanması ve güvenliğin artırılması hedefleniyor.

Yeni imar planına uygun şekilde yapılan düzenlemeyle, Erkilet Bulvarı'ndan şehir merkezi istikametine dönüşler, 30 metrelik bağlantı yolundan sağlanacak. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi karşısındaki eski sola dönüş yolu ise kapatıldı.

Yolun vatandaşlara daha güvenli bir seyahat imkanı sunacağını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Erkilet Bulvarı'nın asfaltını yenileyerek modern bir ulaşım hattı oluşturduk. Sancaktepe Mahallesi'ne bağlanan bu yeni yol, şehrimizin ulaşım standartlarını yükseltecek, trafik yoğunluğunu azaltacak" ifadelerini kaydetti.