Kayseri\'de Zabıta Ekiplerinden Fırın Denetimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin, halk sağlığı ve tüketici haklarını korumak için yürüttüğü denetimleri sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, fırınlar ve işletmelerde gramaj, fiyat etiketi ile dara ve kalite kontrolü uygulamaları kapsamında denetim yaptı.

Fırınlarda ekmek gramajlarını kontrol eden zabıta ekipleri, diğer unlu mamullerde de kalite kontrolü yaptı.

Fırın denetimlerinin ardından bilgilendirmelerde bulunan Zabıta Komiseri Mustafa Koçak, fırın kontrollerinde gramaj ve fiyat etiketinde herhangi bir eksikliğe rastlanılmadığını belirtti.

Ekipler, işletmelerde terazi darası kontrolleri de yaptı. Esnafların ürün satışlarında kullandıkları paketleme ambalajlarının darasını alma konusunda kurallara riayet edip etmediğini denetleyen ekipler, dara konusunda titizlik gösteren esnafları tebrik etti.

Zabıta Komiseri Harun Doğan ise bu denetimlerin haksız kazancın önüne geçmek ve vatandaşın maddi zarara uğramaması için rutin olarak yapıldığını kaydetti.