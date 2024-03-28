Kayseri\'deki Engelsiz Yaşam Merkezi, 344 Öğrenciye Ücretsiz Hizmet Sunuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, 344 öğrenciye ücretsiz eğitim ve tedavi hizmeti veriyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Özderici ailesi iş birliğiyle yaptırılan merkez "Hizmette Engel Tanımıyoruz" mottosuyla hizmetlerini sürdürüyor.
Merkez, engelli bireylerin bağımsız, kendine tamamen ya da azami ölçüde yetebilen, üreten ve ayakları üzerinde durabilen bireyler olmasını sağlamak amacıyla 4 bin metrekare kapalı alanda kuruldu.
Çok amaçlı konferans salonu, kütüphane, spor salonu, yüzme ve hidroterapi havuzu, duyu bütünleme odası, kafeterya, müzik, spor ve İngilizce atölyeleri bulunan merkezde ücretsiz eğitim ve tedavi göre 344 öğrenci için ayrıca spor sahası, hobi bahçesi, sera ve kum havuzu gibi fiziksel ve zihinsel ihtiyaçları destekleyecek, sosyal yaşam becerilerini güçlendirecek yapılar yer alıyor.
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