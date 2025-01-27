Kayseri'den kısa kısa

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında kırsalda ulaşım yatırımlarına yaklaşık 290 milyon lira harcadı.

27.01.2025 14:20
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında kırsalda ulaşım yatırımlarına yaklaşık 290 milyon lira harcadı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, geçen yıl 16 ilçede toplamda 289 milyon 636 bin liralık bir bütçe ile kırsal yol yapımı, sıcak asfalt, asfalt bakım onarım ile yayla, arazi yolu bakım ve onarım projelerini hayata geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin merkezinde sağlanan hizmet kalitesini ilçelerde de sunmak için çalıştıklarını belirtti.

Büyükkılıç, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yatırımlara devam edeceklerini kaydetti.

Kayseri'de "Yeşil Alanlar Çalıştayı" düzenlendi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Yeşil Alanlar Çalıştayı"na katıldı.

Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen çalıştaya, Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Talas Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, müdürüler ve firma yetkilileri katıldı.

Çalıştayda konuşan Büyükkılıç, yürüttükleri çalışmaları anlattı, tüm belediyelerle birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket ettiklerini belirtti.

Kentte yeşil alanların sadece korunmakla kalmayıp daha da geliştirilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesi için gerçekleştirilen faaliyetlerin önemine vurgu yapılan çalıştayda, akıllı şehircilik anlayışı çerçevesinde yeşil alanların yönetimi, sulama sistemleri, enerji verimliliği, oyun grupları, peyzaj uygulamaları ve millet bahçeleri hakkında bilgi verildi.

KAYMEK yarıyıl tatiline özel etkinlikler düzenliyor

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) yarıyıl tatiline özel etkinlikler düzenliyor.

KAYMEK Akademi Tesisinde 29 Ocak'ta düzenlenecek etkinlikte, bileklik, ebru, kitap ayracı ve oyuncak bebek yapımı etkinliği düzenlenecek.

Hamburger yapımında gerekli malzemeler ile kalem kutusu yapımında gerekli kavanozların katılımcılar tarafından getirileceği etkinlikte, birbirinden farklı çalışmalara imza atılacak.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, kayseri, Güncel, Son Dakika

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