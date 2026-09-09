Kayseri Develi'de jandarmadan operasyon, 15 yıl cezalı hükümlü yakalandı
Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü L.G.'yi operasyonla yakaladı. Hükümlünün evindeki aramada 23 kök kenevir, 695 gram kubar esrar ve 19 gram kenevir tohumu ele geçirildi; L.G. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kayseri'de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda düzenlenen operasyonda hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.G.'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Öte yandan hükümlünün evinde yapılan aramada, 23 kök kenevir, 695 gram kubar esrar ve 19 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kayseri Develi'de jandarmadan operasyon, 15 yıl cezalı hükümlü yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?