Kayseri Firmaları İSO Listesinde - Son Dakika
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Kayseri Firmaları İSO Listesinde

17.06.2026 16:37
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Büyükkılıç, Kayseri'nin 11 firmasını İSO'nun 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde tebrik etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı MemduhBüyükkılıç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025" listesinde yer alan Kayseri firmalarını tebrik etti.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, üretimiyle listeye giren 11 firmayı tebrik ederek, ihracatıyla ve girişimci ruhuyla Türkiye ekonomisine güç vermeye devam ettiğini belirtti.

Üretim, istihdam ve ihracattaki başarılarıyla Kayseri'nin ekonomisine ve Türkiye'nin kalkınmasına önemli katkılar sunan firmaların elde ettiği başarının gurur verici olduğunu kaydeden Büyükkılıç, "İSO'nun açıkladığı Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde 11 firmamızın yer alması, şehrimizin üretim kapasitesinin, rekabet gücünün ve ekonomik potansiyelinin önemli bir göstergesidir. Küresel ekonomide yaşanan zorluklara rağmen üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya devam eden firmalarımızla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Kayseri'nin üretim, yatırım ve istihdam odaklı büyümesini sürdüreceğini yerel yönetimler olarak sanayi ve ticaretin gelişimine katkı sağlayacak her türlü çalışmayı desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da ekonomik dalgalanmaların ve küresel belirsizliklerin yaşandığı zorlu bir dönemde dahi üretim, yatırım ve istihdam kararlılığını sürdüren sanayicilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kayseri, İhracat, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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