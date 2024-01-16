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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde Temizlik ve Tadilat Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde Temizlik ve Tadilat Çalışmalarına Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan hayvanat bahçesinin yaz sezonuna hazırlanması için temizlik ve tadilat çalışmalarına başladı. Güvenlik hendeklerinin temizliği ve donatıların tadilatı da yapılan çalışmalarla hayvanat bahçesi daha güvenli ve sağlıklı hale getirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde Temizlik ve Tadilat Çalışmalarına Başladı
16.01.2024 - 13:27,
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hayvanat bahçesinde yaz sezonu öncesi temizlik ve tadilat çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve 153 türde 1600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinin yaz sezonuna hazırlanması için ekipler çalışma başlattı.

Hayvanat bahçesi içerisinde bulunan güvenlik hendeklerinin temizliği aşamasında, Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri de zamanla yıpranan donatıların tadilatını yaptı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Yusuf Deliktaş, hayvanat bahçesini güvenli ve sağlıklı hale getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Hayvanat bahçesini yaz mevsimine daha güvenli ve sağlıklı hale getirmek için çalıştıklarını dile getiren Deliktaş, şunları kaydetti:

"Hayvanat bahçemizde vahşi hayvanlarla vatandaşın ilişkilerini engellemek amacıyla yapılan hendeklerde ciddi anlamda bir çamur birikmesi vardı. Aynı zamanda bu çamur sivrisinek yuvası olarak da vatandaşları rahatsız ediyordu. Bu tespitlerimizi yaptık ve DSİ'den bir makine yardımıyla birlikte şu anda hendekleri temizliyoruz. İnşallah yazın burayı daha güvenli ve sağlıklı hale getirerek vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde ziyaret etmesini sağlayacak çalışmalarımızı yapıyoruz."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde Temizlik ve Tadilat Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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