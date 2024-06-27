Kayseri Hayvanat Bahçesinde Hayvanlar Buzlu Meyve Kokteyliyle Serinliyor - Son Dakika
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Kayseri Hayvanat Bahçesinde Hayvanlar Buzlu Meyve Kokteyliyle Serinliyor

Kayseri Hayvanat Bahçesinde Hayvanlar Buzlu Meyve Kokteyliyle Serinliyor

Kayseri'deki Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesinde, kavurucu sıcaklardan bunalan hayvanlar için özel olarak hazırlanan buzlu meyve kokteylleri veriliyor. Hayvanat bahçesindeki hayvanların stres yaşamaması ve serinlemeleri için yapılan bu uygulama, mevsime uygun meyvelerden oluşan yiyeceklerin dondurulup hayvanlara verilmesiyle gerçekleştiriliyor.

27.06.2024 10:27
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Kayseri'deki hayvanat bahçesinde kavurucu sıcaklardan bunalan hayvanlar, özel hazırlanan buzlu meyve kokteyli ile serinliyor.

Büyükşehir Belediyesine ait Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesinde 153 türden 1600'e yakın hayvan barınıyor.

Yaşam alanlarında havuzları ve su fıskiyeleri bulunan hayvanlara sıcak havalarda serinlemeleri için özel olarak hazırlanan yiyecekler de veriliyor.

Karpuz, armut, çilek gibi mevsime uygun meyvelerden oluşan buzlu kokteyller hayvanlar tarafından iştahla tüketiliyor.

Hayvanat bahçesinde görevli veteriner Hüsnü Furkan Güney, AA muhabirine, kentte aşırı sıcakların etkili olduğunu belirterek, "Hayvanat bahçesindeki hayvanların metobolizmalarına uygun besleme yapıyoruz. Havaların sıcak olduğu bugünlerde de hayvanların stres yaşamaması için serinletme faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Genellikle meyvelerden oluşan gıdaları dondurup hayvanlarımıza veriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Hayvanat Bahçesinde Hayvanlar Buzlu Meyve Kokteyliyle Serinliyor - Son Dakika

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