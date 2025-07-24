Kayseri Hayvancılığına Destek Çağrısı

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri'nin hayvan varlığında ilk 3 il arasına girecek kapasiteye sahip olduğunu, bunun için çeşitli destekler gerektiğini bildirdi.

Bağlamış, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal alanda Kayseri'nin son yıllarda büyük bir sıçrama gerçekleştirdiğini, ekili tarım alanında Türkiye'de 10. sıradayken 5. sıraya yükseldiğini, tahıl ve bitkisel ürün üretiminde 4,9 milyon tonluk rekor üretime ulaştığını, bitkisel ürün çeşitliliğini 24'e çıkarttığını aktardı.

Şehrin coğrafi işaretli ürün sayısının 32'ye ulaştığını, jeotermal seracılıkta ise 5 milyar TL'lik yatırımla 35 bin tonluk üretim kapasitesi oluşturulduğunu, tarım ve gıda ihracatının 71 milyon dolara ulaştığını anlatan Bağlamış, bu başarıda emeği geçen üreticilere, kamu yöneticilerine ve paydaşlara teşekkür ederek, birlikte hareket etmenin önemine dikkati çekti.

Tarımda elde edilen başarıyı hayvancılıkla taçlandırmak istediklerini belirten Bağlamış, şunları kaydetti:

"Pastırma ve sucukta zaten Türkiye Yüzyılı'nın lideriyiz, karkas ette öncüyüz ancak bu bizim için yeterli değil. Hayvan varlığımızla Türkiye'de ilk 10'da yer alıyoruz. İç su balıkçılığında 4. sıradayız, yavru alabalık ihtiyacının yüzde 37'sini biz karşılıyoruz. Kayseri'yi besilik hayvan üretiminde Türkiye'nin ve Türkiye Yüzyılı'nın kalbi haline getirmek istiyoruz. Şu anda yaklaşık 250 yatırımcı, Beydeğirmeni Besi Bölgesi başta olmak üzere ilimize yatırım yapmak istiyor. IPARD ve Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Kayseri'ye özel destek sağlanması, modern ve sürdürülebilir işletmelerin hızla kurulmasını sağlayacaktır. Bu sayede üreticilerimiz en güncel tekniklerle üretim yapabilecek, Kayseri'nin et ve et ürünlerindeki tecrübesi sektöre daha da güçlü yansıyacaktır. Tüm milletvekillerimize, siyasi liderlerimize ve merkezi yönetime sesleniyorum, gelin Kayseri'ye hayvancılıkta pozitif ayrımcılık yapalım. Bu desteklerle Kayseri, kısa sürede hayvan varlığında ilk 3 il arasına girecek kapasiteye sahiptir."