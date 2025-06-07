Kayseri İtfaiyesi Mayıs'ta 870 Olayda Görev Aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, mayıs ayında 870 olaya müdahalede bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri, doğal afet, yangın, kaza ve arama kurtarma gibi sorumluluk alanına giren olaylarda, fedakarlık ve özveri ile görevini icra ediyor.

Mayıs ayı verilerine göre 270 yangın, 62 trafik kazası ve 166 su baskınına müdahale eden ekipler, 372 de kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler ayrıca 5 bin 72 vatandaşa eğitim verirken, 86 da denetim yaptı.