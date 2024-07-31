Kayseri Kent Müzesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde İnşa Ediliyor

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde inşaatı süren Kayseri Kent Müzesi'ni inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'deki en büyük ve donanımlı millet bahçelerinden olan 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğündeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde, 1 milyon metrekarelik yeşil alanı, spor, kültür, eğitim ve eğlence donatılarının Kayseri Kent Müzesi inşaatı da sürüyor.

İnşaatı inceleyen Büyükkılıç, yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Çalışmaların hızla sürdüğünü dile getiren Büyükkılıç, "Kadim kent Kayseri'yi anlatacak, tanıtacak ve Kayseri'ye yakışacak bir değer daha Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde şehre kazandırılacak. Kent müzemiz şimdiden şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç'a incelemelerinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Toplam inşaat alanı 6000 metrekare olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı devam eden Kayseri Kent Müzesi'nde 6 büyük sergi salonu ve destek birimleri ile idari kat ve kafeterya bulunuyor.